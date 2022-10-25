Son dakika haberleri... Gamze'nin ölümüyle ilgili anne ve babayla birlikte 8 akrabası gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gamze'nin ölümüyle ilgili anne ve babayla birlikte 8 akrabası gözaltına alındı

26.10.2022 00:02
Son dakika haberleri... Gamze'nin ölümüyle ilgili anne ve babayla birlikte 8 akrabası gözaltına alındı

Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili olarak elde edilen yeni deliller sonucu aralarında annesi, babası, ağabeyi ve ablasının da bulunduğu 8 akrabası gözaltına aldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili olarak elde edilen yeni deliller sonucu aralarında annesi, babası, ağabeyi ve ablasının da bulunduğu 8 akrabası gözaltına aldı.

Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, geçen 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu (52) tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen genç kızın boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi iki gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan inceleme sonucu genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

BOYUN KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİGamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 ay cezaevinde tutuklu kalan Sakallıoğlu çifti, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.BAŞSAVCILIK, GİZLİ BİR TANIĞIN İTİRAFI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİBodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi. Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun yanı sıra Gamze'nin amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi M.S. (37), yengesi N.S.'yi (31) Bodrum'da, ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K.'yı (30) da Milas'ta gözaltına aldı. 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gamze'nin ölümüyle ilgili anne ve babayla birlikte 8 akrabası gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gamze'nin ölümüyle ilgili anne ve babayla birlikte 8 akrabası gözaltına alındı - Son Dakika
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