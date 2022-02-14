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Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı - Son Dakika

Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı

14.02.2022 11:17
Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü dolayısıyla Gaziantep'te eylem hazırlığı yapan 8 terörist eş zamanlı operasyonla yakalandı.

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü dolayısıyla Gaziantep'te eylem hazırlığı yapan 8 terörist eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde terör örgütü tarafından yapılması muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında, terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli şahıs, 14 Şubat Pazartesi günü yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek, şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)

Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı
Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı
Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı

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Abdullah Öcalan, Gaziantep, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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