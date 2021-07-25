SURİYE'nin El Bab bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeli Er Emrah Arslan, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, gece saatlerinde kirpi aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi toprağa verilmek üzere Ordu'ya, Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesi ise memleketi Samsun'a gönderildi.