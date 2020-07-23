Son dakika haberleri... Gençlerbirliği, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, orta ve şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla noktalandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Fabricio Baiano, Bogdan Stancu, Kristoffer Nordfeldt, Zargo Toure ve Ömer Alper Tatlısu katılmadı.

Gençlerbirliği'nin sezonun son antrenmanını yarın yaparak, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacağı belirtildi.

Eryaman Stadı'nda 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı, saat 21.00'de başlayacak.