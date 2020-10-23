Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 710 bini aştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 156 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 710 bin 515'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 102 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 843 olduğu ülkede vaka sayısı 2 bin 156 artışla 710 bin 515'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 633 bin 671 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 642 bin 560'ı iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.