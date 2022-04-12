Son dakika haberleri! Güney Afrika'da sel felaketinde en az 45 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Güney Afrika'da sel felaketinde en az 45 kişi hayatını kaybetti

12.04.2022 18:04
Son dakika haberleri! Güney Afrika'da sel felaketinde en az 45 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kwazulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 45 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kwazulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 45 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde görülen şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Kwazulu Natal eyaleti Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Yürütme Konseyi Üyesi Sipho Hlomuka, özellikle Durban kentini etkileyen sel felaketinde şimdiye kadar en az 45 kişinin öldüğünü bildirdi.

Güney Afrika Metalürji Servisine göre, Durban kenti çevresinde metrekareye düşen yağış miktarı son 24 saatte 300 milimetreye ulaştı.

Durban Belediye Başkanı Mxolisi Kaunda, bölgedeki çok şiddetli yağışlar karşısında hayrete düştüklerini söyledi.

Kaunda, afet ekipleri ve itfaiyenin bölgede mahsur kalan kişilerin kurtarılması için durmaksızın çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kwazulu Natal eyalet yönetimi, halka yüksek yerlere sığınma çağrısında bulundu.

Afrika'nın güneyinde son dönemde sıklıkla sel felaketleri meydana geliyor.

Uzmanlar, bu durumun küresel ısınmadan kaynaklanıyor olabileceğine dikkati çekiyor.

Ocak ayında Afrika'nın güneydoğusunu etkisi altına alan "Ana" isimli tropikal fırtınasında, Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de en az 78 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi yerlerinden olmuştu.

YORUMLAR
500
TİKA ve TDV'den Güney Afrika'ya toplam 1100 yardım paketi TİKA ve TDV'den Güney Afrika'ya toplam 1100 yardım paketi

Güney Afrika, Durban, Afrika, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Güney Afrika'da sel felaketinde en az 45 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıyı, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 18:13:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Güney Afrika'da sel felaketinde en az 45 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement