Son dakika haberleri! Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü

18.04.2022 11:53
Son dakika haberleri! Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haberi... TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Şenocak (54) ile yanındaki Abdulvahap Gür (78) hayatını kaybetti.

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Şenocak (54) ile yanındaki Abdulvahap Gür (78) hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye bağlı Akköse Mahallesi Karayemişlik mevkisinde meydana geldi. Of ilçesinde görevli sınıf öğretmeni İbrahim Şenocak'ın virajda kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak dereye düştü. Kazada, Şenocak ile emekli öğretmen Abdulvahap Gür, yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye gelen AFAD, sağlık ve jandarma ekibinin yanı sıra çevredekilerin de çalışmasıyla cenazeler, dereden çıkarıldı. Şenocak ve Gür'ün iftar davetine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.


Son dakika haberleri! Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü
Son dakika haberleri! Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü
Son dakika haberleri! Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü
Son dakika haberleri! Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü
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İbrahim Şenocak, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü - Son Dakika
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