Son dakika! Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni - Son Dakika

Son dakika! Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni

17.11.2020 09:02

Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda teröristlerce gerçekleştirilen sızma girişimi sırasında şehit düşen asker için uğurlama töreni düzenlendi.

Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda teröristlerce gerçekleştirilen sızma girişimi sırasında şehit düşen asker için uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit İstikam Uzman Çavuş Ahmet Tunç Operasyonu kapsamında Kulika Dağı 1990 rakımlı tepe bölgesinde (Irak kuzeyi) dün saat 09.38 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi sırasında yapılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit düşmüştü. Şehit asker için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, CHP İl Başkanı Nazım Demir'in katıldığı tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehidin naaşı memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Son dakika! Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni
Son dakika! Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni
Son dakika! Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni
Son dakika! Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni

Hakkari, Asker, Şehit, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor
Sergej Milinkovic-Savic ayrılırsa, Lazio Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak Sergej Milinkovic-Savic ayrılırsa, Lazio Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak         
09:06
Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor         
08:18
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu         
08:11
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı         
07:45
Biden, Trump'a çağrıda bulundu: Koordine etmezsek daha fazla insan ölebilir Biden, Trump'a çağrıda bulundu: Koordine etmezsek daha fazla insan ölebilir         
03:02
Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum         
22:42
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor         
19:05
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 09:22:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei