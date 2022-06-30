Orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

30.06.2022 14:05

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce helikopter destekli orman yangınına müdahale tatbikatı yapıldı.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce helikopter destekli orman yangınına müdahale tatbikatı yapıldı.

Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği belirlenen bölge ateşe verildi.

Hatay Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 2 arazöz, su tankı ve ilk müdahale aracıyla yangına karadan müdahale etti. Ardından havalanan söndürme helikopteri, alevlerin üzerine su bıraktı. Tatbikat, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıyla tamamlandı.

Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, gazetecilere, Hatay'ın yangına hassas konumda bulunduğunu ancak buna karşın etkin mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Özdemir, orman yangınlarıyla havadan ve karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde 235 bin hektar civarında ormanımız var. Bölgemiz orman yangınlarına 1. derecede hassas bir coğrafyada. Geçmişte özellikle 2012 yılından günümüze kadar maalesef büyük orman yangınları yaşadık. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce bölgemize ayrı bir hassasiyet gösteriliyor. Şu an 120 civarında orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan personelimiz var. Buna 81 yeni personelimiz daha katılacak. Ayrıca, 64 yer ekibimizde görev alacak arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Bu sayede inşallah orman yangınlarıyla mücadelede daha güçlü hale gelmiş olacağız. Araç ve ekipman konusunda da ağustos ayından itibaren Genel Müdürlüğümüz arazöz ve su tankı konusunda bizi güçlendirecek. İnşallah orman yangınlarıyla mücadelede daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacağız."

Özdemir, bölge müdürlükleri bünyesinde 19 yangın söndürme ekibi, 24 arazöz, 7 su tankeri, 34 ilk müdahale aracı, 8 iş makinesi, 34 mobil su tankı, 1 treyler ile 2 helikopter bulunduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Tüneller bölgesinde acil durum tatbikatı gerçekleştirildi Tüneller bölgesinde acil durum tatbikatı gerçekleştirildi Son dakika haber... Hatay'da orman yangın tatbikatı Son dakika haber... Hatay'da orman yangın tatbikatı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:32:25. #1.13#
SON DAKİKA: Orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement