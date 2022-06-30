Orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce helikopter destekli orman yangınına müdahale tatbikatı yapıldı.

Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği belirlenen bölge ateşe verildi.

Hatay Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 2 arazöz, su tankı ve ilk müdahale aracıyla yangına karadan müdahale etti. Ardından havalanan söndürme helikopteri, alevlerin üzerine su bıraktı. Tatbikat, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıyla tamamlandı.

Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, gazetecilere, Hatay'ın yangına hassas konumda bulunduğunu ancak buna karşın etkin mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Özdemir, orman yangınlarıyla havadan ve karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde 235 bin hektar civarında ormanımız var. Bölgemiz orman yangınlarına 1. derecede hassas bir coğrafyada. Geçmişte özellikle 2012 yılından günümüze kadar maalesef büyük orman yangınları yaşadık. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce bölgemize ayrı bir hassasiyet gösteriliyor. Şu an 120 civarında orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan personelimiz var. Buna 81 yeni personelimiz daha katılacak. Ayrıca, 64 yer ekibimizde görev alacak arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Bu sayede inşallah orman yangınlarıyla mücadelede daha güçlü hale gelmiş olacağız. Araç ve ekipman konusunda da ağustos ayından itibaren Genel Müdürlüğümüz arazöz ve su tankı konusunda bizi güçlendirecek. İnşallah orman yangınlarıyla mücadelede daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacağız."

Özdemir, bölge müdürlükleri bünyesinde 19 yangın söndürme ekibi, 24 arazöz, 7 su tankeri, 34 ilk müdahale aracı, 8 iş makinesi, 34 mobil su tankı, 1 treyler ile 2 helikopter bulunduğunu sözlerine ekledi.