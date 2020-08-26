Hatay'daki yangında orman işçisinin düşürdüğü parayı şefi bulup iade etti

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki orman yangınına müdahale eden orman işçisi Ömer Yıldız'ın cebinden düşürdüğü 300 TL'yi, Orman İşletme Şefi Mehmet Emin Kaya, yanmamış halde buldu. Kaya, telsizden anons çekerek parayı sahibine iade etti. İşçi Ömer Yıldız, "Helal, alın teriyle kazanılmış paranın kaybolmayacağına bir kez daha şahit olduk. Şefimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçeye bağlı İncirli Mahallesi'nde dağ ceylanlarının yaşadığı ormanlık alanda 16 Ağustos'ta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Halepli Karakolu'nda görev yapan jandarma ekipleri ile yakın bölgelerden gelen Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Bu sırada Kırıkhan Orman İşletme Şefi Mehmet Emin Kaya, yanan alanları kontrol ettiğinde, yanmamış vaziyette 100 TL'lik 3 banknot buldu. Telsizden, yerde para bulduğunu anons eden Mehmet Emin Kaya, paranın sahibini ilk başta bulamadı. Daha sonra orman işçisi Ömer Yıldız, Kaya'nın yanına giderek paranın kendisine ait olduğunu söyleyip teslim aldı. Olay günü yaşananları anlatan Mehmet Emin Kaya, hayatlarını hiçe sayarak yangınlara müdahale eden personele, yangında bile yanmamış parayı iade etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kaya, "Kardeşimizin zor durumda kalmadığı için çok mutluyum" dedi.

İşçi Ömer Yıldız ise yangına müdahale sırasında pantolonundaki cep telefonunu çıkartıp iç cebine koyarken 400 TL'sinin 300 TL'sini düşürdüğünü farketmediğini belirtti. Yıldız, "Telsiz anonsunun ardından ceplerimi kontrol ettiğimde cebimde sadece 100 TL olduğunu fark ettim. Şefimize söyledim o da sağolsun bana iade etti. Helal, alın teriyle kazanılmış paranın kaybolmayacağına bir kez daha şahit olduk. Şefimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAZI KAHRAMANLAR PELERİN TAKMAZ

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. OGM'nin paylaşımında, "Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Yangınla mücadele eder, ölümden dönerler ama iyilik yolundan dönmezler. Yangının ardından arazide bulduğu parayı personeline teslim eden, cesaretli olduğu kadar merhametli ormancılar iyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.