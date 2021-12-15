Son dakika haberleri: Hırsızlar kaçarken jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Malatya'da elektrik firmasına ait depodan hırsızlık yapan şahıslar çaldıkları malzemeler ile kaçarken jandarmaya yakalandı. Gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yazıhan ilçesi Sürür mahalllesinde devriye atan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri şüphe üzerine bir traktörü durdurdu. Şahısların hareketlerinden şüphelenerek traktörü durduran jandarmalar, römorkta yaptığı incelemede ise ise elektrik malzemeleri ve kablolar ele geçirildi. Şahısların malzemelerin kendilerine ait olduğunu ispatlayamamaları üzerine ise jandarma ekipleri detaylı bir çalışma başlattı. Ekipler malzemelerin Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde faaliyet gösteren elektrik firmasına ait deposundan çalındığını belirledi. Gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. - MALATYA