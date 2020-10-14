Son dakika haberleri! Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 20'si tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 20'si tamamlandı

14.10.2020 12:23

Son dakika habere göre Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 20'si tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi 62 milyon TL yatırım yapacağı Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık mevkiindeki kanalizasyon çalışmalarının yüzde 20'si tamamlandı.

Hisarönü- Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 20'si tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 62 milyon TL yatırım yapacağı Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık mevkiindeki kanalizasyon çalışmalarının yüzde 20'si tamamlandı.

MUĞLA - Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden birisi olan Muğla'da yıllardır altyapı sıkıntısı yaşayan mahalle ve mevkilerin sorunları Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile ortadan kalkıyor. Fethiye ilçesinde altyapı hamleleri ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Mart ayında başladığı Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı işinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 Milyon TL yatırım ile startı verilen Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmalarında bugüne kadar 24 Bin 560 metre kanalizasyon hattı, bin 339 metre parsel hattı, 669 adet muayene, 212 adette parsel bacasının imalatlarını tamamladı.

Hisarönü-Ovacık mevkilerinin altyapı sorunu ortadan kalkacak

Geçtiğimiz Mart ayında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katılımı ile startı verilen Hisarönü-Ovacık mevkii kanalizasyon şebeke ve kolektör yapımı çalışmalarında 121 Bin metre kanalizasyon hattı, 3 adet Atıksu Terfi İstasyonu, 3841 adet parsel baca imalatı yapılacak. Çalışmalar sonucunda Hisarönü-Ovacık mevkilerinin altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak.

Dünyanın çekim merkezi olan Muğla'da alt ve üst yapıya büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Dünya Bankası'ndan sağladıkları kredi ile büyük yatırımları ihtiyaç olan ilçelerde başlattıklarını belirtti. Başkan Gürün; "Muğla'mızda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için kendi öz kaynaklarımız ve sağladığımız kredilerle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle altyapı ihtiyacı olan ilçelerimizde büyük yatırımları başlattık. Güzel Fethiye'mizin uzun süredir beklediği Hisarönü-Ovacık yatırımımız ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında alt ve üst yapılarıyla örnek bir şehirde vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağız "dedi.

Son dakika haberleri! Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 20'si tamamlandı
Son dakika haberleri! Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 20'si tamamlandı
Son dakika haberleri! Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 20'si tamamlandı
Son dakika haberleri! Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 20'si tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Ovacık, Muğla, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 20'si tamamlandı - Son Dakika

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