Adıyaman İHD başkanı gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı DTK'da delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları gerekçesiyle bazı şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında bulunan İHD Adıyaman Şube Başkanı avukat Bülent Temel, sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

- Adıyaman