Adıyaman İHD başkanı gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman İHD başkanı gözaltına alındı
20.11.2020 10:47
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DTK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Barosu avukatlarından İnsan Hakları Derneği (İHD) Adıyaman Şube Başkanı Bülent Temel, gözaltına alındı.
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın DTK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman
Barosu avukatlarından İnsan Hakları Derneği
(İHD) Adıyaman Şube Başkanı Bülent Temel, gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı DTK'da delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları gerekçesiyle bazı şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında bulunan İHD Adıyaman Şube Başkanı avukat Bülent Temel, sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
- Adıyaman
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