Son dakika haberleri... İki bin metrede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar - Son Dakika

Çankırı'da, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'ncı yılı etkinlikleri kapsamında 16. Geleneksel Ilgaz Dağı Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü tarafından dün gerçekleştirilen tırmanışa, Çankırı, Bartın Kastamonu, Çorum ve Ankara'dan toplam 21 sporcu katıldı.

Yayla bölgesinden tırmanışa başlayan sporcular, yaklaşık 3 saatte 2 bin 546 metrelik zirveye ulaştı.

Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü Başkanı Nuri Erkenci, tırmanışın kar, tipi ve soğuk bir havada gerçekleştirildiğini söyledi.

Cumhuriyetin 97. yıl dönümü dolayısıyla tırmanışa katılan 21 sporcunun zirveye sorunsuz ulaştığını belirten Erkenci, "Zirveye ulaştığımızda kar yağışı ve tipi hakimdi. Zirvede bayrak ve flama açtık, İstiklal Marşı'mızı okuyarak şehitlerimiz ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için dua ettik." ifadesinde bulundu.

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle zirvede fazla süre geçiremediklerinin altını çizen Erkenci, katılımın yoğun olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.