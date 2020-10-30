Son dakika haberleri! İlk ameliyatı olup iyileşti, sıradaki operasyonları bekliyor - Son Dakika

İZMİR'de, 6 aylık bebekken evinde çıkan yangında, yüzünün büyük bölümü de dahil olmak üzere başı ve vücudunda yanıklar oluşan Mehmet Ali Durak (28), ağustos ayında olduğu ameliyatın ardından gün geçtikçe iyileşmeye başladı. Bacağından ve belinden alınan dokular başına nakledilen Durak, sonraki ameliyatları bekliyor.

Ödemiş ilçesinde 28 yıl önce süt almak için markete giden Emine Durak'ın evinde yangın çıktı. Yangında evde yalnız bulunan, o dönemde 6 aylık bebek olan Mehmet Ali Durak, alevler arasında kaldı. Yangını fark edip evine koşan Emine Durak, oğlunu alevlerin arasından yaralı olarak kurtardı. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan minik Mehmet Ali, 47 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 1 sene tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali Durak'a, farklı zamanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde estetik ameliyatlar yapıldı, ancak istenilen başarı elde edilemedi. Durak, son olarak Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle, geçen ağustos ayında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. İlk aşamada Durak'ın bacağından ve belinden alınan dokular, başına nakledildi. Durak, heyecan içinde sonraki ameliyatları bekliyor.