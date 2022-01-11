Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Kazakistan'dan Türkiye'ye yapılan tahliye seferine ilişkin, "THY ailemizle geride hiçbir arkadaşını, hiçbir ekip arkadaşını bırakmayacak bir şirket olduğunu bir kere daha göstermiştir." dedi.

Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan THY çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Almatı Havalimanından hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta yer alarak, tahliye operasyonunu yöneten Aycı, seferin ardından İstanbul Havalimanı THY Ekip Terminalinde basın toplantısı düzenledi.

Aycı, günlerdir sürdürülen yoğun diplomasi çabaları ve ciddi uğraşlar sonucu tahliye uçuşunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu süreci başından sonuna takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Aycı, THY ailesi olarak hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmediklerini belirtti.

Kazakistan'da kalan ekip arkadaşlarının ailelerine ve evine kavuşması için çok yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Aycı, Almatı Havalimanını işleten TAV Havalimanlarının İcra Kurulu Başkanı Sani Şener'in bu süreçteki çalışmalarını anlattı.

"THY ailesine destek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum"

Aycı, Şener ve ekibinin bu havalimanının yeniden işletilmesi ile uçuşların sağlanabilmesi konusunda büyük destek verdiklerine dikkati çekerek, "Huzurlarınızda tüm Hükümetimize, başta Sayın Cumhurbaşkanım, Dışişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım ve Milli İstihbarat Teşkilatımız, Başkanımız olmak üzere, Sani Şener Bey ve ekibi olmak üzere bugüne kadar tüm emeği geçenlere, THY ailesine destek verenlere teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kazakistan'daki ekiplerin güvenliği konusunu sıkı bir şekilde takip ettiklerini dile getiren Aycı, "Bir güzellik şu ki, ilk oraya bu anlamıyla giden sivil hava yolu uçağı bizim uçağımız oldu, Türk Hava Yollarımız oldu. Ruslar, askeri uçaklarla tahliyeye başladılar, Rus vatandaşlarına ama biz kendi vatandaşlarımızı, kendi ekiplerimizi ve THY ailesinin ekiplerinin yanı sıra yine Türk sivil havacılığının önemli şirketlerinin de MNG'nin, ACT'nin de personelini, ekiplerini tahliye etmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Uçakta 102 sivil yolcunun yanı sıra 65 personelin içinde 26 THY pilotu, 4 loadmaster ile 2 teknisyenin yer aldığını ifade eden Aycı, Kazakistan'da hayatın artık normale dönmeye başladığını bildirdi.

Yarın bu ülkeye ilk uçuşu Nur Sultan'a icra edeceklerini kaydeden Aycı, şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde günlerdir yoğun çabalar harcıyorduk. Ekiplerimiz için endişe içindeydik. Ama ekiplerimizin de bu süre içerisinde gösterdikleri sabır, metanet, vakur duruşlarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımı da kutluyorum. Aynı şekilde ailelerine de tekrar 'geçmiş olsun' diyorum. 'Allah beterinden saklasın' diyorum. Kabul etmek lazım. Dünyanın en çok ülkesine, dünyada en çok uluslararası noktaya uçan bir hava yolu şirketi olarak THY de tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl arkada hiçbir vatandaşını bırakmayacak bir devlet olarak muktedir bir devlet ise ki bunu pandemide Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 100'den fazla ülkeden 1000'den fazla uçuş yaparak 140 binden fazla Türk vatandaşımızı bu ülkelerden yuvasına kavuşturmuştur, pandemi süreci boyunca, hatırlayacaksınız. Türk Hava Yolları ailemizle geride hiçbir arkadaşını, hiçbir ekip arkadaşını bırakmayacak bir şirket olduğunu bir kere daha göstermiştir."

Aycı, bu tür süreçler zorlu olduğu için çok fazla konuşmadıklarını söyledi.

Kriz yönetimlerinin katı kurallara sahip olduğunu vurgulayan Aycı, "Bu süreçlerin kendine ait bir yönetilme, yürütülme ve kriz yönetimi biçimi vardır. O yüzden bu süreç içerisinde, haklı buluyorum bazı şüpheleri ya da bazı yaklaşımları ama takdir edersiniz ki bu süreçler bir ciddiyet gerektiriyor, bir mahremiyet gerektiriyor. Ama zamanında çok açık, çok şeffaf bir şekilde de bilgileri paylaşmaktan da kamuoyumuza geri durmayız." değerlendirmesini yaptı.

TAV Havalimanlarının İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ise bugün gerçekten zor bir operasyonun tamamlandığını belirtti.

Bu operasyonun gizli tutulması gerektiğine dikkati çeken Şener, "Ben Türk Hükümetine, THY'ye teşekkür ederken Kazak otoritelerine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en zor şartlar altında olaylar sürerken bizim bu uçaklarımıza izinlerimizi alabildik, slotları alabildik. Hiçbir desteği esirgemediler." dedi.

Konuşmaların ardından Aycı ile Şener, tahliye seferiyle gelen personel ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Daha çok kızım bana moral verdi"

Kazakistan'da mahsur kalan pilotlardan İrem Poyraz'ın annesi Reyhan Poyraz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evladına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızının olaylar çıkınca bir otelde mahsur kaldığını ifade eden Poyraz, "Anne ve baba olarak biz de kaygılandık. Onun dışında kızımla irtibata geçtik. Ara ara internet geldiğinde dışarıda silah seslerinin olduğunu söyledi ama otelde güvenli olduklarını, Türk Hava Yollarının her türlü olanağı ve imkanı sağladığını söyledi. İletişimde olduklarını ifade ettiler. Daha çok kızım bana moral verdi." diye konuştu.

Küçük kızıyla buluşmasında duygu dolu anlar yaşayan Pilot Bahadır Arslan ise Kazakistan'da çok enteresan bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

Böyle bir operasyonun olmasını beklemediklerini dile getiren Arslan, "İletişim kesilmesi en büyük problemdi. Çok şükür güvenlikteydik. Ailelerimize haber verebildiğimiz sürece mutluyduk. Şirketimiz fırsat oldukça, elinden geldiğince bizimle iletişim kurdu, ilgilendi." değerlendirmesini yaptı.

Pilot oğluna kavuşan Mücahit Karslı, çok sevinçli olduğunu, kimsenin evladının böyle zor süreci bir daha yaşamaması için bol bol dua edeceğini belirtti.

THY pilotu Adem Karslı da Kazakistan'da 1 haftadır zor bir süreç geçirdiklerini, aileleriyle kavuşmayı düşünerek motive olduklarını söyledi.

Karslı, güvende kalabilmeyi zor da olsa başardıklarını anlatarak, "Yani döndük, mutluyuz. Ne diyeyim? Allah kimseye yaşatmasın." şeklinde konuştu.