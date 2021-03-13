Londra'da öldürülen Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalesi - Son Dakika

Londra'da öldürülen Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalesi

13.03.2021 22:45

İngiltere'de bir polis memurunun öldürdüğü Sarah Everard, polisin izin vermemesine rağmen düzenlenen törenle anılarak, kadın cinayetlerine son verilmesi istendi.

İngiltere'de bir polis memurunun öldürdüğü Sarah Everard, polisin izin vermemesine rağmen düzenlenen törenle anılarak, kadın cinayetlerine son verilmesi istendi.

Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard, son görüldüğü yer olan Londra'nın Clapton Junction bölgesindeki bir parkta anıldı.

Polisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını gerekçe göstererek izin vermemesi nedeniyle organizatörler etkinliği iptal ettiklerini duyursa da büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişi, anma töreni düzenledi.

Etkinliğe katılanlar, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin önlenmesini istedi.

Öte yandan, anma törenine Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da katılarak, alana çiçek bıraktı.

"Tam bir trajedi, yaşanmamalıydı, önlenmeliydi"

AA'ya konuşan bir katılımcı, akşam saatlerinde eve giderken korku yaşadıklarını belirterek, "(Sarah) Kaçırıldığında o kadar geç de değildi. Sarah değil herhangi birimiz olabilirdik. Çok fazla önlem alıyoruz, bazen bu önlemleri aldığımızda kendimizi aptal hissediyoruz. Bu durum, kadına karşı şiddet olduğunu ve güvende olmadığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan diğer bir kadın da kadına karşı şiddetin önlenmesinde erkeklerin davranışlarının değiştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Kadınlara saldırmamak erkeklerin elinde." diye konuştu.

Törene katılan bir erkek ise "Tam bir trajedi, yaşanmamalıydı, önlenmeliydi. Korkunç bir olay. Böylesine sevilen bir insanın hayatının elinden alınması çok üzücü." dedi.

Olay

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu.

10 Mart'ta Londra yakınındaki Kent'te bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken plakanın fotoğrafını çekip arkadaşları veya ailelerine gönderdiklerini, canlı konumlarını paylaştıklarını yazmıştı.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne dikkat çekerek, hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti.

Londra'da öldürülen Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalesi
Londra'da öldürülen Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalesi
Londra'da öldürülen Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalesi
Londra'da öldürülen Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalesi

Polis Memuru, England, Londra, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra'da öldürülen Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalesi - Son Dakika


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