Son dakika haberleri: İran Petrol Bakanı: "Irak'ın elektrik üretimi İran gazına bağlı" - Son Dakika

Son dakika haberleri: İran Petrol Bakanı: "Irak'ın elektrik üretimi İran gazına bağlı"

Gelen son dakika haberlerine göre İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Irak'ın elektrik üretiminin İran'dan aldığı doğal gaza bağlı olduğunu ve Tahran'dan alınan gazın Bağdat için ekonomik olduğunu söyledi.

Son dakika haberleri: İran Petrol Bakanı:

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Irak'ın elektrik üretiminin İran'dan aldığı doğal gaza bağlı olduğunu ve Tahran'dan alınan gazın Bağdat için ekonomik olduğunu söyledi.

İran Petrol Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, halkın bir kesimi ile bir araya gelen Zengene, Irak'a yapılan doğal gaz ihracatıyla ilgili açıklamada bulundu.

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban'ın "İran'ın doğal gazına ihtiyaçları olmadığı ve bir müddet sonra bunu kesecekleri" yönünde açıklama yaptığı iddiası üzerine Zengene, "Hayır, böyle bir şey söylemedi. Iraklılar, ihtiyaç duydukları doğal gazı bölgede kimsenin karşılayamayacağını biliyor. Irak, doğal gaz üretimi için bazı anlaşmalar yaptı ve bunun için potansiyeli var fakat bu zaman alacak bir konudur. Iraklılar şimdi de İran'dan yüksek miktarda gaz almak istiyor." dedi.

Zengene, İran doğal gazının Irak için ekonomik olduğunu savunarak, "Irak elektriği İran doğal gazına bağlıdır. Çünkü doğal gaz mazotun yerine kullanılmaktadır. Mazotun fiyatı ise İran'ın onlara sattığı doğal gazın iki katıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından Ağustos 2018'de yayınlanan rakamlara göre, elektrik ihtiyacı 23 bin megavat olan ülkede 15 bin 700 megavat elektrik üretiliyor. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz da İran'dan ithal ediliyor. Irak doğal gazın yanı sıra İran'dan elektrik enerjisi de alıyor.

İran Temmuz 2018'de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden olmuştu. Irak'ın borcun bir kısmını ödemesi üzerine İran elektrik akışını yeniden başlatmıştı.

Irak Enerji Bakanlığı ile İran Enerji Bakanlığı 4 Haziran'da 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 2 yıllık elektrik ihracatı anlaşması imzalamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Meclisten onay alarak göreve başlayan Mustafa Kazımi hükümetinin başarılı olmasına yardımcı olmak için İran'dan elektrik ithalatı muafiyetinin mayıs ayından itibaren 120 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kazımi'nin geçen ay gerçekleştirilen Washington ziyaretinde ise Irak ile 5 büyük ABD'li enerji şirketi arasında elektrik ve doğal gaz alanında anlaşmalar imzalandığı açıklanmıştı. Bu adımın İran'dan alınan elektrik ve doğal gaz ihracatını sona erdirmeye yönelik olduğu iddia edilmişti.

Zengene, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İran Petrol Bakanı: 'Irak'ın elektrik üretimi İran gazına bağlı' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tahrik etmeye devam ediyorlar! Yunan Cumhurbaşkanı, 13 Eylül'de Meis Adası'na ayak basacak Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek Ünlü oyuncu Seray Kaya, "vertigo" hastalığına yakalandı Galatasaray, eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın peşine düştü İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı İki kardeşten tarlada silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor         
13:44
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi         
11:18
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı         
10:28
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı         
23:50
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!         
21:30
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 18:38:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: İran Petrol Bakanı: "Irak'ın elektrik üretimi İran gazına bağlı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei