İş kazasında ölen maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İş kazasında ölen maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

13.04.2022 14:59

İş kazasında ölen maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında vagonların arasına sıkışarak hayatını kaybeden maden işçisi düzenlenen...

İş kazasında ölen maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında vagonların arasına sıkışarak hayatını kaybeden maden işçisi düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza dün akşam saatlerinde TTK' ya ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, maden ocağının -500 kotunda çalışan evli ve iki çocuk babası maden işçisi Fevzi Yaman kömür vagonlarının arasına sıkışarak yaralandı. TTK sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı maden işçisinin hayatını kaybettiği belirlendi. Madende hayatını kaybeden Yaman'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Alaplı ilçesi Alioğlu Köyü Ahiler Mahallesi'ne getirildi. Merhum Yaman için burada öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Maden işçisi alınan helallik, kılınan cenaze namazı, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, siyasi parti temsilcileri, maden işçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İş kazasında ölen maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İş kazasında ölen maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İş kazasında ölen maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

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Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2) Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2) Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş kazasında ölen maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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