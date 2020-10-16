İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi - Son Dakika

İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi

16.10.2020 17:19

İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi İş yeri kurşunlayıp, ev ve arabaları kundakladıkları anlarda kendilerini kaydettiler Denizli'de, 6 mahallede meydana gelen araç kundaklama ve iş yeri kurşunlaması olaylarını araştıran polis ekipleri, suç işleri anlarda görüntü kaydı yapan 7 şüpheliyi...

İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi

İş yeri kurşunlayıp, ev ve arabaları kundakladıkları anlarda kendilerini kaydettiler

DENİZLİ - Denizli'de, 6 mahallede meydana gelen araç kundaklama ve iş yeri kurşunlaması olaylarını araştıran polis ekipleri, suç işleri anlarda görüntü kaydı yapan 7 şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Denizli'de son zamanlarda art arda meydana gelen olayların ardından, İl Emniyet Müdürlüğü titizlikle çalışma yürüttü. Geçtiğimiz günlerde Atalar ve İlbade Mahallelerinde araç kundaklanması, Adalet, Kınıklı ve Fesleğen Mahallelerinde iş yeri kurşunlaması ve İstiklal Mahallesinde tarihi eser niteliğindeki bir evin kundaklanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayların meydana geldiği çevrede 316 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek şüphelileri tespit etti. Fiziki takibin ardından olayları gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Olayları gerçekleştirirken kendilerini kaydetmişler

Tespit edilen 7 şüpheli, farklı mahallelerdeki adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda ortaya çıkanlar ise görenleri şaşırttı. Güvenlik kameralarına yansıyan iş yeri kurşunlaması ve farklı olaylarda kullanıldığı tespit edilen 3 adet av tüfeği, bıçak, kelepçe, 2 adet telsiz, tabanca, 200 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca aramalarda ele geçirilen telefon ve dijital malzemelerde ise, olayları gerçekleştirdikleri esnada kendi görüntülerini kaydettikleri ortaya çıktı.

Öte yandan, gözaltına alınan 7 şüphelinin adliyeye sevk edildi.

İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi
İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi
İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi
İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi
İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi

Emniyet Müdürlüğü, Kundaklama, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi - Son Dakika

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