Son dakika haberleri... Isparta'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Isparta'ya şehit ateşi düştü (2)
Gelen son dakika haberine göre ŞEHİDİN AİLESİ ASKERİ UÇAĞA ALINDISuriye'nin İdlib bölgesinde görev yaparken rahatsızlanıp şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenazesini taşıyan askeri uçak, saat 13.40'ta Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na indi.
ŞEHİDİN AİLESİ ASKERİ UÇAĞA ALINDI
Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yaparken rahatsızlanıp şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenazesini taşıyan askeri uçak, saat 13.40'ta Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na indi. Burada şehidin eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz ile kayınvalidesinin yanı sıra Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, askeri ve mülki erkan tarafından karşılanan uçak, aprona yanaştı. Daha sonra şehidin eşi, kızları ve kayınvalidesi askeri uçağa bindirildi. Ardından uçak, şehidin cenazesinin toprağa verileceği Çanakkale'ye gitmek için havalandı.
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