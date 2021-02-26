İstanbul'da dev "bonzai" operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da dev "bonzai" operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi

26.02.2021 09:08

İstanbul'da dev "bonzai" operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve yaptığı baskında vakumlanmış 74 kilogram bonzai ele geçirdi Zehir tacirlerinin uyuşturucu sevkiyatı yaparken farklı kişiler kullandığı öğrenildi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü...

İstanbul'da dev "bonzai" operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve yaptığı baskında vakumlanmış 74 kilogram bonzai ele geçirdi

Zehir tacirlerinin uyuşturucu sevkiyatı yaparken farklı kişiler kullandığı öğrenildi

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda farklı kişilere uyuşturucu sevkiyatı yaptıran zehir taciri çetesini çökertti. Polis, gençleri uyuşturucuyla zehirleyen çetenin kullandığı araçta ve evinde yapılan aramalarda vakumlu poşetlerde kolilenmiş yaklaşık 74 kilogram "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Baskın anı kameralara yansırken, gözaltına alınan 4 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dev bir operasyon daha gerçekleştirdi. İlçede Gültepe ve Telsizler Mahallesi'nde bir şahsın sürekli olarak farklı kişiler kullanıp araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı ihbarı üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kağıthane polisi 2 ay takip etti

Yaklaşık 2 ay boyunca çalışma yapan Kağıthane polisi, geçtiğimiz 28 Ocak'ta ihbar edilen şahsın sokak üzerinde bir otomobille dolaştığını gördü. Bunun üzerine aracı durduran polis, içerisindeki 3 şahsın üstlerini aradı. Yapılan aramalarda aracın bagajında vakumlanmış yaklaşık 2 kilogram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde buldu. Aramaların ardından Harun A, Emir Azat K. ve Recep T. gözaltına alındı.

Kolilerde ve bazada 72 kilogram bonzai

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine yakalanan şahısların evine baskın düzenledi. Evdeki şahsı etkisiz hale getiren polis, içeride yaptığı aramalarda şeffaf poşetler içerisinde kolilenmiş ve bazanın altında yaklaşık 72 kilogram bonzai ele geçirdi. Evdeki Yusuf Ç'nin gözaltına alındığı aramalar sonrası uyuşturucu maddelere de el konuldu. Baskın anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Zehir taciri çetesi tutuklandı

Çalışmaların ardından gözaltına alınan 4 şahıs emniyete götürüldü. Burada "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlemleri yapılan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da dev bonzai operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi
İstanbul'da dev bonzai operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi
İstanbul'da dev bonzai operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi
İstanbul'da dev bonzai operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi
İstanbul'da dev bonzai operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi
İstanbul'da dev bonzai operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi

Asayiş Büro, Uyuşturucu, Kağıthane, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi - Son Dakika


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