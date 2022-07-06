Son dakika haberleri: İSTANBUL-MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Maltepede 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. İkinci kattaki dairede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, İdealtepe Mahallesi Eraykent Sitesi Sokak içerisindeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın ikinci katında oturan Mustafa Kurtuluş mars isimli kedisinin içeride kaldığını itfaiye ekiplerine söyledi. Evin balkonundan içeriye giren ekipler, yoğun dumana maruz kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Bina sakini Erman Balıkçılar "Ben üst katta oturuyorum. Dumanı hissettik ama bizim burada bahçe olduğu için buradan geliyor sandık. Nakliyat şirketinin çalışanları binada duman var söyleyince yangını farkına vardık. Elektriği ve doğalgazı kestik. Ben biraz panik yaptım. Bina sakinlerini de ben dışarıya çıkarttım. Yangın çıkış sebebi buzdolabından kaynaklı olduğunu söylediler. İçeride yoğun duman var. Dairede kimse yokö dedi

Mustafa Kurtuluş ise "İtfaiye ekipleriyle birlikte çıkacaktık ama tehlikeli olur diye beni çıkartmadılar. Kediyi dairede bulup hemen getirdiler. Çok korkmuşö diye konuştu.