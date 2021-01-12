Son dakika haberleri | İtalya'da turizm sektörü çalışanları meydana indi - Son Dakika

Son dakika haberleri | İtalya'da turizm sektörü çalışanları meydana indi

12.01.2021 16:31

Son dakika gündem haberi: İtalya'da turizm sektörü çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörlerinde yol açtığı krizde hükümetin kendilerine yardım etmediği gerekçesiyle meydanlara indi.

İtalya'da turizm sektörü çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörlerinde yol açtığı krizde hükümetin kendilerine yardım etmediği gerekçesiyle meydanlara indi.

Ülkenin dört bir tarafından gelen ve başkentin işlek meydanlarından Popolo'da toplanan binlerce kişi, sektörlerini ihmal ettiğini savundukları Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetini protesto etti.

Ellerinde "Seyahat acentelerinin onuru için", "Onur" ve "Devlet desteği yok, turizm cezalandırılmıştır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten sektörlerine destek olmasını istedi.

Ülkenin güneyindeki Katanya'dan gelen sektör çalışanı Simona, devletin kendilerini asla desteklemediğini belirterek "Biz insanların hayal kurmasını sağlıyoruz. İnsanların hayal kurmaya ihtiyacı var ama bizim de yardım almaya ihtiyacımız var. Ne yazık ki sevdiğimiz devletimiz İtalya, bizim bakanımız, bizi görmüyor." ifadesini kullandı.

Kayıplarının yüzde 100 olduğunu ifade eden Simona, "Devlet bize bunun yüzde 20'sini dahi vermedi. Biz onurumuz için buradayız." şeklinde konuştu.

Salerno'dan gelen Beppe de sektörlerine destek olunmasını isteyerek "Seyahat acenteleri olarak haklarımızın tanınması için bugün buradayız. Yardım talep ediyoruz. Şubat-temmuz döneminde bir destek yapıldı ama ağustostan beri bir şey yok, Mart 2021'e kadar bir şey olmadı. Çalışamıyoruz. Biz tamamen durmuş bir sektörüz. Bir şey kazandığımız yok. Eğer yardım olmazsa işi kapatmak zorunda kalacağız. Umarım bizi dinlerler ve bize destek olurlar." ifadesini kullandı.

Matera'dan Luca Prisco da "Bu yıl çok zordu bizim için. Şubattan beri seyahat acentelerinin faaliyetleri kayda değer şekilde azaldı. Yaz dönemi biraz hareketlenme oldu. Son 3 aylık dönemde yeniden kapanmak durumunda kaldık. Bugün bunu protesto ediyoruz." dedi.

Hükümetin kendilerine yardım edip etmediği sorusu üzerine Prisco, "Hayır. Destek ve zarar tanzim paketlerinin hiçbirinde seyahat acenteleri için bir şey öngörülmüyor. Bu da bugün neden burada olduğumuzu açıklıyor. Haklarımızı ve özellikle onurumuzu korumak için buradayız." yanıtını verdi.

Sektör yetkilileri, 2020'nin kendileri için kayıp yıl olduğunu ve 30 yıl geriye gittiklerini savundu.

Turizmcilerin protestosuna destek veren ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de sektör çalışanlarının sorunlarını dinledi. Bazı göstericilerin Salvini'ye sevgi gösterisinde bulunduğu, bazılarının ise tepki gösterdiği görüldü.

Salvini, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin kendi iç kavgalarıyla uğraşmaktan halkın isteklerini görmediğini belirterek "Burada çalışmak isteyen bir İtalya var. Bu ülkenin 3 temel alanı var. Sağlık, iş ve okullar." dedi.

Son dakika haberleri | İtalya'da turizm sektörü çalışanları meydana indi
Son dakika haberleri | İtalya'da turizm sektörü çalışanları meydana indi
Son dakika haberleri | İtalya'da turizm sektörü çalışanları meydana indi
Son dakika haberleri | İtalya'da turizm sektörü çalışanları meydana indi

Protesto, Simona, Turizm, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İtalya'da turizm sektörü çalışanları meydana indi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor Altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Konya'da öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 2 çocuğum 'baba' diye ağlıyor Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı
Yusuf Yazıcı, Fransa'da aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi Yusuf Yazıcı, Fransa'da aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi         
17:02
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak         
16:44
Adnan Oktar'a verilen ceza İsrail gazetesinde de haber oldu Adnan Oktar'a verilen ceza İsrail gazetesinde de haber oldu         
16:20
Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti         
16:03
İstasyonda bekleyen kadını maskesini zorla indirip öpen seyyar satıcıya hapis cezası İstasyonda bekleyen kadını maskesini zorla indirip öpen seyyar satıcıya hapis cezası         
15:23
Alkollü kadına eroin enjekte edip ölümüne neden olan iki sanığa 16'şar yıl hapis cezası verildi Alkollü kadına eroin enjekte edip ölümüne neden olan iki sanığa 16'şar yıl hapis cezası verildi         
14:41
Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti         
13:47
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi         
13:04
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Film sahnelerini aratmayan operasyon! Suriyeli dolandırıcılar son işlerinde yakayı ele verdi Film sahnelerini aratmayan operasyon! Suriyeli dolandırıcılar son işlerinde yakayı ele verdi         
12:31
Dövülerek öldürülen Minik Alperen'in otopsi raporu ortaya çıktı! Beyin dokusuna verilen zarar sonucu yaşamını yitirmiş Dövülerek öldürülen Minik Alperen'in otopsi raporu ortaya çıktı! Beyin dokusuna verilen zarar sonucu yaşamını yitirmiş         
12:07
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 17:30:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | İtalya'da turizm sektörü çalışanları meydana indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei