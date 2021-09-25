Son dakika haberleri... İtfaiye Haftası 27 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası'nı 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Afetlere dirençli kent için 12 sivil toplum kuruluşu ile yapılacak işbirliği protokolü ve "Uluslararası Yangın ve Deprem Sempozyumu"nun da yer aldığı etkinlik programında, toplumun yangın ve doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası'nı 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikatlarına katılacak itfaiyeciler, eğitim çalışmaları ile de halkı yangın ve doğal afetlere karşı hazırlayacak. İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında 27 Eylül Pazartesi günü Torbalı Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Telekom binasında yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapılacak. 28 Eylül Salı günü saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulacak. Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından kutlamalar kentin farklı ilçelerinde tatbikatlar ve eğitimler devam edecek.

Engellilere afet eğitimi

İtfaiye erleri 28 Eylül günü saat 11.30'da Urla'da bulunan Yılay Hakan Çeken Lisesinde yangın söndürme ve kurtarma, saat 14.00'de Eski Foça Meydanı'nda engellilere yönelik arama, kurtarma, tahliye tatbikatı yapacak. Saat 15.00'da Eski Foça Atatürk Kültür Merkezinde engellilere yönelik afet eğitimi verilecek. 29 Eylül Çarşamba günü Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezinde sivil toplum örgütleri ile "Afete Hazır İzmir" protokolünün ardından tatbikat yapılacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 09.30'da Bayraklı Tepekule Kongre Sarayında uluslararası katılımlı "Yangın ve Deprem Sempozyumu" başlayacak. Gün, Basmane Tren Garı'nda yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı ile devam edecek. İtfaiyeciler 1 Ekim Cuma günü Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde huzurevi sakinleri ile bir araya gelecek. Aynı gün saat 12.00'de İZSU Genel Müdürlüğü binasında yangın ve arama kurtarma tatbikatı yapılacak. İtfaiye Haftası, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde itfaiye şehitlerinin kabirlerinin ziyaret edilmesi ile son bulacak. - İZMİR