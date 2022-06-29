Son dakika haberleri! İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ücretlerinin zamanında ödenmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ücretlerinin zamanında ödenmesini istedi

29.06.2022 20:06
Son dakika haberleri! İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ücretlerinin zamanında ödenmesini istedi

Son dakika haberi: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ'de çalışan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) alacaklarının eksizsiz ve zamanında ödenmesini istedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ'de çalışan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) alacaklarının eksizsiz ve zamanında ödenmesini istedi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, İZENERJİ çalışanları Basmane Meydanı'ndan Fuar Kültürpark içinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'na yürüyüş düzenleyerek basın açıklaması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arif Yıldız, TİS'te kazanılmış ikramiye, avans ve diğer hakların geciktirilerek ödenmesi sorununun İzmir Büyükşehir Belediyesinin bürokratları ve sorumlularıyla diyalog yolu ile çözülmesi için her düzeyde yöneticiyle görüştüklerini belirtti.

Belediye işçileri olarak kışın sıfır altında, yağmurda, yazın 40 derecede güneşin altında, yangın, sel, deprem, salgın, ölüm demeden çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Çalışırken öldük, ağır bedeller ödedik. Fedakarlıksa en büyük fedakarlığı biz işçiler olarak geçmiş dönemde yaptık. Bugün fedakarlık yapma zamanı belediye işverenlerindedir. Emeğin ve alın terinin karşılığı olan ücretlerimizin geciktirilerek yatırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Alacaklarımız zamanında ödensin diye sesleniyoruz. Bu uyarı eylemimizle, hakkımız olan toplu sözleşme alacaklarımızın eksiksiz ve zamanında ödenmesi talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Bugün buradan uyarıyoruz. Ödemeler ile ilgili sıkıntılar devam ederse yarın binler onbinler oluruz, sabrımızı sınamayın. Ücretlerimiz ve sosyal haklarımız zamanında ödensin bu kente huzurlu ve güvenli hizmet üretilsin."

YORUMLAR
500
Çiğli Belediyesi, Çevre Kirliliğiyle Mücadelesini Sürdürüyor Çiğli Belediyesi, Çevre Kirliliğiyle Mücadelesini Sürdürüyor İzmir'e Aynı Gün 3 Kruvaziyer Gemisi Yanaştı İzmir'e Aynı Gün 3 Kruvaziyer Gemisi Yanaştı
Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Arif Yıldız, Basmane, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ücretlerinin zamanında ödenmesini istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:28:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ücretlerinin zamanında ödenmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement