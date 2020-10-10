Son dakika haberleri | İzmit Belediyesinden Sefa'ya vefa - Son Dakika

Son dakika haberleri | İzmit Belediyesinden Sefa'ya vefa

10.10.2020 16:01
Son dakika haberleri | İzmit Belediyesinden Sefa'ya vefa, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kocaelispor'la Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Sefa Narin'e İzmit Belediyesi tarafından şampiyonluk hediyesi verildi.

Kocaelispor'la Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Sefa Narin'e İzmit Belediyesi tarafından şampiyonluk hediyesi verildi.

2012-2020 yılları arasında Kocaelispor formasını başarıyla terleten ve 3. Lig şampiyonluğunun ardından TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Antalya ekibi Serik Belediyespor'a transfer olan Sefa Narin, hafta içi İzmit'e gelerek İzmit Belediyesini ziyaret etti. Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyesini ziyaret eden Sefa'ya Kocaelispor'un şampiyonluğuna özel olarak hazırlanan hediye setini verdi. Sefa Narin, Kocaelispor efsanelerini unutmayarak şampiyonluk setini kendilerine ulaştıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e hediye için teşekkürlerini sundu.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başkanı Uğur Koştur ile İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya da Sefa Narin'e bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileyerek, bugüne kadar Kocaelispor'a verdiği katkılar için teşekkür etti. Sefa Narin ise, Kocaelispor'un her zaman kalbinde özel bir yeri olduğunu aktararak, bu sezon hem forma giydiği Serik Belediyespor'un hem de Kocaelispor'un bir üst lige çıkması temennisinde bulundu. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | İzmit Belediyesinden Sefa'ya vefa

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Amatör Lig, İzmit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | İzmit Belediyesinden Sefa'ya vefa - Son Dakika Spor

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