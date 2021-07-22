Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı kara yolunun Sarıkamış Mescitli mevkisinde denetim yapan ekipler, hatalı ve kural ihlali yapan sürücüleri drone ile belirledi.

Kars 'ın Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, drone ile Kars- Erzurum kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri drone ile Kars-Erzurum kara yolunda trafik denetimi yaptı - Son Dakika

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