Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Muğla'daki orman yangını hakkında sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan şahısların tespit edildiğine dair yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan 2 bin 733 hesap incelenmiş, 130 hesapta suç tespiti yapılmış, 23 hesabın kullanıcısı/yöneticisi tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Marmaris, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Jandarmadan orman yangınlarına sosyal medyada yakın takip - Son Dakika

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