Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı

07.10.2020 09:55
Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı, System.String[]

TOKAT'ta devriye görevi yapan jandarma ekipleri yolda buldukları kuzuyu küpe numarasından tespit ettikleri sahibine ulaştırdı.

TOKAT'ta devriye görevi yapan jandarma ekipleri yolda buldukları kuzuyu küpe numarasından tespit ettikleri sahibine ulaştırdı.

Merkeze bağlı Ormandibi köyü ile Almus ilçesi arasında devriye görevi yapan Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda başıboş bir kuzu buldu.  Kuzuyu koruma altına alana jandarma ekipleri küpe numarasından sahibine ulaşmaya çalıştı. Yapılan araştırmada kuzunun Ormandibi köyünde hayvancılık yapan İlhami Gümüştekin'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri arazide hayvan otlatan Gümüştekin'e telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine kuzu sahibine teslim edilmek üzere, köy muhtarı Ercan Çöl'e tutanak ile teslim edildi.

Kuzunun sürüden ayrılarak kaybolduğunu söyleyen Ormandibi köyü muhtarı Ercan Çöl, "Jandarmamızdan Allah razı olsun, kuzuyu bulmuşlar. Kuzu köyümüzde yaşan İlhami Gümüştekin'e ait. Bize teslim ettiler. Biz de sahibine teslim edeceğiz" dedi.


Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı
Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı
Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı
Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı
Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı
Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı
Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı

Ormandibi, Jandarma, Almus, Kuzu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmanın yolda bulduğu kuzu, sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

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