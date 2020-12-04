Japonya Başbakanı Suga'dan olimpiyatlar konusunda kararlılık mesajı - Son Dakika

Ülkesinin Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını yineleyen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, organizasyonu güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için gereken tüm çabayı gösterme sözü verdi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajında korona virüs pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salgın ile mücadele konusunu ele almak üzere dün başlayan 2 günlük özel oturumda Suga, ülkesinin dev organizasyona ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını yineledi. Olimpiyatların insanlığın salgının üstesinden geldiğinin kanıtı olacağına dair inancını bir kez daha dile getiren Suga, etkinliğin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tüm çabayı gösterme sözü verdi. Dünyaya pandemi ile mücadelede dayanışma çağrısı yapan Suga, uluslararası toplumun Covid-19 ile savaşına atıfta bulunarak, "Bu mücadele karşısında 'bölünmüş bir dünya' değil 'birleşik bir dünya' hedefini gerçekleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

DSÖ reformuna destek

Salgının başlarındaki tepkisiyle eleştiri oklarının hedefi olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hakkında da konuşan Suga, Japonya'nın yalnızca mevcut krizin üstesinden gelmek için değil, aynı zamanda gelecekteki krizlere daha iyi hazırlanabilmek için örgütte reform sürecinde işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Pandemi özel zirvesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun dün ve bugün dünya liderlerinin sanal olarak katılacağı özel bir zirvede korona virüs salgını, pandemi ile mücadele, aşı ve sosyo-ekonomik iyileşme gibi konuları ele alacağı bildirilmişti. Bilim insanları ve ilaç firmaları temsilcilerinin de yer aldığı zirveye Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır başkanlık etmişti. - TOKYO