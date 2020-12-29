Kadının kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada - Son Dakika

Kadının kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada

29.12.2020 09:24
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Sarıyer'de yasak yerden dönüş yapan minibüs sürücüsü, yolun karşısına geçmekte olan kadına çarptı. Minibüsün altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadının kulağı koptu. Dehşet anları kameralara yansırken, ameliyata alınan kadının kulağının dikildiği öğrenildi.

Önceki hafta Salı günü 10.00 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşadığı evden çıkan Sevcan Özmeral (40), işe gitmek üzere yola koyuldu.

MİNİBÜS METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Özmeral Adnan Kahveci caddesine geldiği esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada ise cadde üzerinde 34 M 2728 plakalı minibüs ile seyreden Alper K., yasak yerden dönüş yaptı. Dönüş esnasında Özmeral'ı görmeyen Alper K., kadına çarptıktan sonra minibüsün altında metrelerce sürükledi. Minibüs sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarmasıyla durabildi.

O ANLAR KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın yolda yürüdüğü esnada minibüs dönüş yapıyor. Saniyeler sonra minibüs çarptığı kadını altında metrelerce sürüklüyor. Aracın altında kadının olduğunu fark etmeyen sürücü çevredekiler bağırmasıyla duruyor. Çevredekiler koşarak olay yerine geliyor ve kadının çıkartmaya çalışıyor.

KOPAN KULAK AMELİYATLA YERİNE DİKİLDİ

Kazanın ardından vatandaşların yardımıyla minibüsün altından çıkartılan Özmeral için polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kulağının koptuğu öğrenilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özmeral'i yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Özmeral'in kulağı ameliyatla yerine dikildi. Ancak kadının kopan kulağında duyma problemi yaşadığı öğrenildi.

"MİNİBÜSLER, YASAK OLAN YERDEN DÖNÜYORLAR"

Kazayla ilgili konuşan Hüseyin Soğukpınar, "Minibüs dönmemesi gereken yerden dönünce yayayı altına alıp 3-5 metre sürüklüyor. Uyarıyorlar, uyardıktan sonra minibüs duruyor ve kadını minibüsün altından çıkartıyorlar. Zaten uyarmasalar kadını ezip gidecek. Kadını ambulansla hastaneye kaldırdılar. Aldığımız habere göre kopan kulağını tekrardan yerine dikiyorlar. Duyu kaybı yaşıyormuş. Minibüslerin buradan dönmesi yasak, 'u' dönüşü yapıyorlar ama buradan dönmek yasak. Sürekli bu ışıklarda kaza oluyor. Normalde kurallara uyulması lazım. Ancak dönülmemesi gereken yerden dönülüyorsa hangi önlemi alacaksın ki. Buradan trafik ışıkları olmasına rağmen çok hız yapıyorlar" dedi.

HEM SÜRÜCÜ HEM KADIN KUSURLU BULUNDU

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaları tamamlayan polis ekipleri, sürücü Alper K'yi "dönüş kurallarına riayet etmemek" maddesinden, yaya Özmeral'i ise "yaya geçidini kullanmamak" maddesinden kusurlu buldu. Kazanın ardından Tarabya Polis Merkezi Amirliğine götürülen sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kadının kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada
Kadının kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada
Kadının kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada

Sarıyer, Minibüs, Polis, Dönüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadının kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada - Son Dakika


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