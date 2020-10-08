Son dakika haberleri | Kadrosunu 11 futbolcuyla güçlendiren Denizlispor uyum sorunu yaşamak istemiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kadrosunu 11 futbolcuyla güçlendiren Denizlispor uyum sorunu yaşamak istemiyor

08.10.2020 11:39
Son dakika haberleri | Kadrosunu 11 futbolcuyla güçlendiren Denizlispor uyum sorunu yaşamak istemiyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, transfer döneminde 9 oyuncuyla yollarını ayırdı, 11 futbolcu transfer ederek kadroda önemli ölçüde revizyona gitti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, transfer döneminde 9 oyuncuyla yollarını ayırdı, 11 futbolcu transfer ederek kadroda önemli ölçüde revizyona gitti.

Geçen sezonu 35 puanla 14. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Ligin 4 maçında henüz galibiyeti bulunmayan Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile çıkış yakalama peşinde.

Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren yeşil-siyahlı takım, bu süreçte 9 oyuncusunu başka kulübe yolladı. Kadrosuna ise 11 futbolcuyu katan Denizlispor, uyum sürecini hızla geçmeyi hedefliyor.

Sezon sonrası isimleri birçok kulüple anılan Olcay Şahan ve Zeki Yavru, Yeni Malatyaspor'un yolunu tutarken, Tolgahan Acar Giresunspor'a ve Ogenyi Onazi ise Danimarka ekibi Sonderjyske ile anlaştı.

Denizli ekibi kadrosunu Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Marvin Bakalorz, Muris Mesanovic, Angelo Sagal, Fede Varela, Özer Özdemir, Fabiano Leismann, Sakıb Aytaç, Neven Subotic ve Mathieu Dossevi ile güçlendirdi.

Yeni transferlerle, orta sahada 10 futbolcu forma rekabetine girdi.

Yaş ortalaması 28,5 olan yeşil-siyahlı ekibin en tecrübeli ismi 35 yaşındaki golcü Hugo Rodallega oldu. Yukatel Denizlispor'un kadrosunda 30 yaş ve üstü 11 oyuncu bulunuyor.

Denizlispor'un 20 yaşındaki oyuncuları kaleci Abdulkadir Sünger ve stoper Muhammed Özkal'ın yanı sıra 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alihan Kalkan, ekibin en gençleri olarak ön plana çıktı.

Denizli temsilcisinin kadrosunda 11'ü Türk, 14'ü yabancı 25 futbolcu bulunuyor.

"Daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum"

Kulüp başkanı Ali Çetin, AA muhabirine, yeni transferlerin uyum sürecini kısa sürede atlatarak takıma fazlasıyla katkıda bulunacaklarına inandığını söyledi.

Pandemiye rağmen zorlu lig maratonunda 1 puanın bile büyük önemi olduğunu ifade eden Çetin, "Kadroya dahil ettiğimiz yeni oyuncularımızın uyum sürecini hızlı geçirdiğini gözlemliyoruz. Bu uyum sürecini hızlıca atlatarak Denizlispor'un layık olduğu yerlere geleceğinden şüphem yok. Transferlerimizin rekabeti artırarak daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Denizlispor, Transfer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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