Son dakika haberleri! Kansere yenik düşen polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Evli ve 2 çocuk babası Aksu için Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Aksu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kansere yenik düşen polis memuru Saffettin Aksu (53) için Bafra 'da tören düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 16:27

Kaynak: AA

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