KARTAL'DA AVUKATIN SAHTE İÇKİDEN ÖLÜMÜ; 3 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

KARTAL'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'na (46) sahte alkol yerine yüzey temizleyici dezenfektan satarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla "Olası kastla öldürme" suçundan haklarında 25'er yıla kadar hapsi istenen 1'i tutuklu 3 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar suçlamaları reddederken tanık olarak dinlenen iki kişi de söz konusu tekel bayiden aldıkları sahte içkiden sonra görme yetisini kaybettiklerini söyledi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Güngör Güler getirildi. Tutuksuz sanıklar Anıl Orkun İyikan ve Yavuz Özcan da duruşmaya katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Tutuklu sanık Güngör Güler savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Ben olay tarihinde eşim ve çocuğum ile birlikte tatildeydim. Ben 18 yıllık esnafım. Benim etil alkol satma ruhsatım da vardır ve bu maddelerden iş yerimde de bulunmaktadır. 'Lord' marka alkol bazlı temizleyicileri iş yerimde dezenfektan olarak satmak amacıyla yaklaşık 280-300 litre arasında sanık Anıl Orkun İlkan'dan fatura karşılığında aldım. Temizlik reyonunda ürünü satışa sundum. Ürün çok kötü koktuğu için kalan kısmı kendisinden ürün satın aldığım sanık İyikan'a iade ettim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.

BEN BUNA BİR ANLAM VEREMEDİM

Sanık Güler, "Ben kimseyi bu ürünü etil alkol olarak alması konusunda yönlendirmedim. 20 tane üründen 17 tanesi usule uygun olarak satılıyor. 3 tanesi usule aykırı olarak kullanılıyor. Ben buna bir anlam veremedim. Eğer benim iş yerimden söz konusu ürünü almış ise kendisine söz konusu ürünün etil alkol olduğu yönünde herhangi bir yönlendirme yapılmamıştır. Ürünün üzerinde zaten alkol bazlı yüzey temizleyici olduğu yazılmaktadır. Bu özelliğini bilerek alıp başka bir amaçla kullanılmışsa buna bir diyeceğim yoktur" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Tutuksuz sanık Yavuz Özcan ise söz konusu iş yerinde geçici olarak çalıştığını iddia ederek, "Çalıştığım süre zarfında da kimseye herhangi bir şekilde bandrolsüz bir ürün ya da kaçak bir içki satışı yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu. Diğer tutuksuz sanık Anıl Orkun İyikan ise şöyle konuştu: "Söz konusu ürünleri Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı üretim yapan bir firmadan fatura karşılığında alınıp sanık Güngör'e fatura karşılığında sattım. Bu ürünlerin dezenfektan olduğunu da söyledim. Beraatimi talep ederim."

AKŞAM TELEVİZYONDA SAHTE İÇKİ HABERLERİ VARDI

Şikayetçi Derya Şahinoğlu ise "Eşim son bir buçuk iki yıldır sanık Güngör'ün iş yerinden alışveriş yapardı. İlk başlarda yapılmış bir şekilde söz konusu ürünü getirip evde içiyordu. Nasıl yapılacağını bilmiyordu." dedi.

Olay gününü anlatan şikayetçi Derya Şahinoğlu "Ben eve geldiğimde eşim alkolü yapmış içiyordu. Masanın üstünde iki tane şişe vardı. Bu şişeler 'Lord' markalı plastik şişelerdi. Birisi boş, birisi dolu vaziyetteydi. Ertesi gün eşim sürekli uyumak istedi. Ben ve eşim sürekli mideden dolayı kaynaklanan rahatsızlığı olduğunu düşündük. Kendisi de 'Soğuk içtiğim için belki üşüttüm' dedi. Akşam televizyonda sahte içkiye ilişkin haberler vardı. Bunu da birlikte izledik. Eşime böyle şeyleri alıyorsun sonra sana bir şey olacak. Böyle şey alma dedim. Bunun üzerine tahminimce Güngör'ü kast ederek 'Çok iyi çocuk bana yanlış yapmaz, içeriği aynıymış fiyatı daha ucuzmuş' dedi." diye konuştu.

TANIKLAR GÖZLERİNİ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Tanık olarak dinlenen Dursun Cemal ise söz konusu tekel bayiiden aylar önce içki almaya gittiğini belirterek "Normalde orada cam şişede alkol alıyordum ancak o günkü kişi bana başka bir ürün önerdi. Ben de onun söylediği ürünü alarak kullandım. Sonra gözlerim görme yetisini kaybetti. Alışveriş yaptığım kişinin sesini hatırlamıyorum, tanımam mümkün değildir" dedi. Tanık Rahmi Kaya da söz konusu işletmeden aldığı sahte içki nedeniyle bir gözünü kaybettiğini ifade etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Güngör Güler'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kartal'da sahte alkol alan Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun (46) 12 Ekim 2020'de hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede Şahinoğlu'na yüzey temizleyici dezenfekten sattığı iddia edilen sanıklar Güngör Güler'in, Yavuz Özcan'ın ve Anıl Orkun İyikan'ın Olası kastla kasten öldürme suçundan 20'şer yıldan 25'er yıl kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.