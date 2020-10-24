Son dakika haberleri! Kastamonu'da orman yangını (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kastamonu'da orman yangını (2)
24.10.2020 18:59
Son dakika haberi: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORKastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisi ile Taşköprü ilçesi sınırındaki Koru Yaylası'nda orman yangınları devam ediyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisi ile Taşköprü ilçesi sınırındaki Koru Yaylası'nda orman yangınları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 400 personel, çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, iş makinesi, 2 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleriyle yangına aralıksız müdahale ediyor. 2 gündür çalışan orman yangınıyla mücadele ekipleri, nöbetleşe dinlenerek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Araç girişinin olmadığı pek çok noktada, işçilerin uğraşları ile söndürme çalışması sürdürülürlen, iş makineleriyle de orman içine yeni yollar açılarak müdahale ağı genişletiliyor.
Son Dakika Fatih Terim, kaleci Fatih Öztürk'ü kulübeye çekti Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Galatasaray, karşılaşmaya hızlı başladı! Falcao'nun sert şutunda top direkte patladı Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl ABD'de bu çocuğu konuşuyor! Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti