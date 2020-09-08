Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,069185
|0,45
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,048200
|0,31
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056138
|0,30
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,083259
|0,30
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,465881
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,433897
|1,73
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042604
|0,46
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040338
|0,38
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032821
|0,38
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,953900
|0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,101824
|3,60
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041375
|2,12
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,922693
|1,90
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,133537
|1,84
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053394
|1,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,408877
|1,94
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,098734
|0,89
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008943
|0,83
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,727855
|0,77
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050601
|0,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,885511
|1,97
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,978594
|1,62
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,159808
|1,41
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,675152
|1,39
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029333
|0,29
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,909805
|2,09
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,908537
|0,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,179165
|0,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,116670
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,607644
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,136852
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059249
|0,03
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,003541
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:19 - Kaynak: AA
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