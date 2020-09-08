Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069185 0,45 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,048200 0,31 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056138 0,30 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083259 0,30 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,465881 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,433897 1,73 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042604 0,46 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040338 0,38 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032821 0,38 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,953900 0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,101824 3,60 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041375 2,12 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,922693 1,90 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,133537 1,84 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053394 1,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,408877 1,94 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,098734 0,89 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008943 0,83 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,727855 0,77 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050601 0,76 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,885511 1,97 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,978594 1,62 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,159808 1,41 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,675152 1,39 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029333 0,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,909805 2,09 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,908537 0,73 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,179165 0,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,116670 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,607644 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,136852 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059249 0,03 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,003541 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:19 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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