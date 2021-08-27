Son dakika haberleri! Kayseri'de fabrika yangını - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Süksün Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ