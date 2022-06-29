Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç , aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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