Son dakika haberleri... Kazada yatağa bağımlı kalan ve kusurlu bulunan yayanın avukatı itiraz etti, yeni rapor alınacak - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yayaya kırmız ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan Kudret Özgeren'e (41) L.Ü.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazanın ardından yatağa bağımlı hale gelen Özgören, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda asli kusurlu bulundu. Sürücünün kusursuz bulunduğu rapora Özgeren'in avukatı itiraz etti, mahkeme yeni rapor alınmasına karar verdi.

Kaza, 4 Ekim 2017 gecesi saat 00.15 sıralarında, Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yayaya kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan Kudret Özgeren'e, L.Ü.'nün kullandığı otomobil çarptı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Özgören, yatağa bağımlı hale geldi.

Kazanın ardından yapılan kontrolde ise otomobil sürücüsü L.Ü.'nün alkollü olduğu tespit edildi. . Otomobil sürücüsü, yayanın kırmızı ışıkta geçtiğini belirtip, "Yolun ortasında sabit kaldı. Frene bastım, çarpmamak için direksiyonu refüje doğru kırdım. Fakat kurtaramayıp, çarptım" dedi.ADLİ TIP RAPORU SÜRÜCÜYÜ KUSURSUZ BULDU

Bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazayla ilgili bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Kudret Özgeren trafik ışıklarına uymaması sebebiyle asli, L.Ü. yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadığı için tali kusurlu bulundu. Rapor doğrultusunda otomobil sürücüsü L.Ü. hakkında 'taksirle yaralama' suçundan Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden de rapor alınmasına karar verildi. Daire tarafından hazırlanıp, mahkemeye gönderilen raporda ise Özgören kusurlu, sürücü kusursuz bulundu. Özgeren'in avukatı Tolga Yurdakul, mahkemeye verdiği dilekçeyle rapora itiraz etti. Yurdakul'un itirazı üzerine mahkeme, uzman bilirkişi heyeti oluşturulmasına, yeniden rapor alınmasına karar verdi.