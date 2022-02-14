Son dakika haberleri... Kazak kazıya jandarmadan baskın - Son Dakika

Antalya'nın Finike ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Finike ilçesi Arif Mahallesi Avlanbeli mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Asayiş ekipleri operasyon düzenledi Operasyonda M.S., R.T. ve E.A isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA