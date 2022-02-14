Üye Girişi
Son dakika haberleri... Kazak kazıya jandarmadan baskın - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kazak kazıya jandarmadan baskın

14.02.2022 23:30
Son dakika haberleri... Kazak kazıya jandarmadan baskın

Son dakika haberine göre Antalya'nın Finike ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Finike ilçesi Arif Mahallesi Avlanbeli mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Asayiş ekipleri operasyon düzenledi Operasyonda M.S., R.T. ve E.A isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Kazak kazıya jandarmadan baskın

YORUMLAR
500

Kaçak Kazı, Jandarma, Antalya, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kazak kazıya jandarmadan baskın - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşkına çeviren emeklilik kararı! Futbol dünyası donup kaldı
23:11 Adana Demirspor Başkanı'ndan gündem olacak FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan
23:05 Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz
22:49 Uzi'yle birlikte olduğu öne sürülen Aleyna Tilki, başka bir isimle tatile çıktı!
22:47 Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak
22:46 BAE'li ünlü sanatçıdan Erdoğan'a, Muazzez Abacı sürprizi! "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi
22:39 Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu
22:37 ABD'den dikkat çeken hamle! Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını Lviv'e taşıyorlar
22:12 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı: Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik
22:11 Heyecanlı maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 23:48:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kazak kazıya jandarmadan baskın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement