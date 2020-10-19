Son dakika haberleri: Kazakistan'da "İpek Yolunda Medeniyetler Uyumu" uluslararası forumu yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kazakistan'da "İpek Yolunda Medeniyetler Uyumu" uluslararası forumu yapıldı

19.10.2020 16:55
Son dakika haberleri: Kazakistan'da

Son dakika haberleri... NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü münasebetiyle video konferans yoluyla "İpek Yolu'nda Medeniyetler Uyumu" temalı uluslararası forum düzenlendi.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü münasebetiyle video konferans yoluyla " İpek Yolu'nda Medeniyetler Uyumu" temalı uluslararası forum düzenlendi.

Uluslararası Türk Akademisi tarafından gerçekleştirilen foruma, Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Devlet Sekreteri Krımbek Kuşerbayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Halit Eren, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseyinov'un yanı sıra 15'ten fazla ülkeden bilim adamları ve uluslararası örgütlerin temsilcileri katıldı.

Topçu, yaptığı konuşmada, İpek Yolu'nun tarihte olduğu gibi bugün de ticaret ve bilginin yanı sıra kültürlerarası diyalogun, farklı din ve etnik gruplar arasındaki barışın, iş birliğinin ve refahın sağlanması yolunda çok önemli bir işleve sahip olduğunu belirtti.

Topçu, etkinliğin bölgenin, dünyanın ve insanlığın barışına, refahına vesile olmasını diledi.

Kuşerbayev de, Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü kutlamalarının Kazakistan'a ve dünyaya onun insanlığın gelişmesi için bıraktığı mirasın anlamına yeni bir perspektifle bakmaya imkan sağladığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2020 Farabi Yılı ilan edilmiş, bu kapsamda Kazakistan'da çeşitli kültürel ve bilimsel etkinlikler yapılmıştı.

Kazakistan, İpek Yolu, Farabi, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: Kazakistan'da 'İpek Yolunda Medeniyetler Uyumu' uluslararası forumu yapıldı - Son Dakika

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