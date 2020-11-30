Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu Kovid-19 nedeniyle 1,5 yaşında yaşamını yitiren Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla aradı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu Kovid-19 nedeniyle 1,5 yaşında yaşamını yitiren Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla aradı
30.11.2020 17:27
Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın ailesine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın ailesine başsağlığı diledi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın babası Menal Akdağ ile telefonla görüşen Kılıçdaroğlu, ailenin "ihmal" iddiasına ilişkin bilgi aldı.
Kılıçdaroğlu, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek başsağlığı dileklerini iletti.
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