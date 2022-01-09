Son dakika haberleri! Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muzaffer Akpınar idaresindeki 06 AKN 28 plakalı otomobil ile Muhammet Hüseyin Akbaşın'ın kullandığı 71 BC 733 plakalı otomobil, Yeşil Vadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Akpınar ile aynı araçta bulunan Ecem ve Kamuran Tonga yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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