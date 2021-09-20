Kırklareli'de 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika

Kırklareli'de 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üsküp Beldesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda O.Ş., S.Ş., O.G., T.M. ve H.B. isimli 5 kişi yakalandı. Operasyonda 11 kilogram kubar esrar maddesi, 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.