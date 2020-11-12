Son dakika haberleri: Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Babaeski ilçesinde 5 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan İ.Ç. ve F.K'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan İ.Ç. tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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