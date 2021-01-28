Son dakika haberleri! Kitap tasarımlı kütüphanedeki kaynaklar, salgın sürecinde elektronik ortamda okundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kitap tasarımlı kütüphanedeki kaynaklar, salgın sürecinde elektronik ortamda okundu

28.01.2021 11:07
Son dakika haberleri! Kitap tasarımlı kütüphanedeki kaynaklar, salgın sürecinde elektronik ortamda okundu, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Karabük Üniversitesinde (KBÜ) hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan, "kitap sırtı" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken Kamil Güleç Kütüphanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okuyucuları ağırlıklı olarak elektronik ortamda ağırladı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan, "kitap sırtı" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken Kamil Güleç Kütüphanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okuyucuları ağırlıklı olarak elektronik ortamda ağırladı.

Bir okuyucunun her türlü ihtiyacı düşünülerek son teknolojiyle tasarlanan, mimarisiyle ABD'nin Kansas eyaletindeki kütüphaneyi andıran Kamil Güleç Kütüphanesi, geniş kaynaklarıyla okuyucularına hizmet veriyor.

Dış duvarını oluşturan kitap sırtlarında "Bir kitap dünyadan daha geniştir çünkü maddeye düşünceyi de katar." "İlmi olmayan bir beden, suyu olmayan şehre benzer." "Kitaplar, aklın çocuklarıdır." gibi sözlerin yer aldığı kütüphaneden, Türkiye'deki yaklaşık 190 üniversitenin kütüphanesine erişim imkanı bulunuyor.

Birçok alanda olanaklar dahilinde hizmetlerin çevrim içi ortama taşındığı salgın sürecinde, kütüphaneden geçen yıl 500 bin kişi elektronik kaynak indirdi.

Binlerce kaynak arasında saniyeler içinde tarama yapan kiosk makineleri, öğrencilerin kendi kendine ödünç kitap alıp daha sonra iade edebildiği self-chek sistemi ve cep telefonlarından tarama yapılabilen "cep kütüphane" hizmeti bulunan kütüphaneden, geçen yıl 116 bin 943 kişi de salgın tedbirlerine uygun şekilde binlerce eserden faydalandı.

Kütüphaneden alınan ve okunduktan sonra geri getirilen kitaplar, sterilize edilerek raflardaki yerlerine yeniden yerleştiriliyor.

"Bütün sistemi yapay zekayla yürüyecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz"

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, AA muhabirine, kütüphanenin dış görüntüsüyle Türkiye'de "tek" olduğunu söyledi.

Kütüphanenin öne çıkmasının üniversiteye kimlik kazandırdığını dile getiren Polat, "Kütüphanemizde 60 bine yakın basılı kitabımız var. Dünya artık elektronik kitap ve dergilere yönlenmiş durumda. 20 bini aşkın e-kitap, 40 bine yakın e-dergimiz var. Kütüphanemiz çok yaygın şekilde kullanılıyor." diye konuştu.

Polat, e-kitap ve e-dergilerin yanında makale, tez ve diğer kaynaklarla 6 milyon eser sayısına ulaştıklarını kaydetti.

Kütüphaneyi, kimse olmasa bile çalışır duruma getirmek istediklerini anlatan Polat, "Bütün sistemi yapay zekayla yürüyecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kamil Güleç, İş Adamı, Karabük, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kitap tasarımlı kütüphanedeki kaynaklar, salgın sürecinde elektronik ortamda okundu - Son Dakika


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