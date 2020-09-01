Son dakika haberleri... Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde D100 karayolundan bariyerleri aşarak karşıya geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde D100 karayolundan bariyerleri aşarak karşıya geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Dilovası'nda İbrahim Barış isimli vatandaş bariyerlerden atlayarak D100 karayolunun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen 41 BR 318 plakalı halk otobüsü duramayarak İbrahim B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan İbrahim Barış'a ilk müdahalesini halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Buket Döner adlı hemşire yaptı. Barış'a daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan İbrahim Barış, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza hakkında başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
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