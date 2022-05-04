Son dakika haberleri | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi

04.05.2022 13:28
Son dakika haberleri | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görünmez Mahallesi'nde devriye gezerken şüphelendikleri bir kişinin üst aramasını yaptı.

Yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli H.D'nin esrarı Burunsuz Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ö'den aldığını beyan etmesi üzerine, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla bu kişinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

İ.Ö'ye ait adresteki aramada, 2 kilogram esrar, 1 dijital terazi, 1 ruhsatız av tüfeği ve buna ait 16 fişek ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden H.D. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan İ.Ö'nün işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Hüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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