Son dakika haberleri... Körfez Zabıtası denetimleri sıklaştırdı
Son dakika gündem haberi... Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hijyen ve ruhsat denetimleriyle birlikte polis ekipleri eşliğinde yolu taşımacılığı ve kahvehanelerde maske denetimlerini sürdürüyor.
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hijyen ve ruhsat denetimleriyle birlikte polis ekipleri eşliğinde yolu taşımacılığı ve kahvehanelerde maske denetimlerini sürdürüyor.
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hijyen ve ruhsat denetimlerini sürdürüyor. Belirlenen program çerçevesinde rutin olarak iş yerleri denetimlerini gerçekleştiren ekipler, hijyen, ruhsat ve uyulması gereken kurallar çerçevesinde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Öte yandan ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında yolcu minibüslerinde ve kahvehanelerde de gerekli denetimlerini gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor. - KOCAELİ
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